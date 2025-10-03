Дигиталното бъдеще на строителството вече е тук!

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ – ключов проект по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

✅ Какво предвижда инвестицията?

Разработване на Национален модел за СИМ с цел стандартизиране на начина на управление на информацията чрез използване на СИМ за сгради и строителни съоръжения, както и за всички етапи и работни процеси по време на проектирането и строителството;

Създаване на онлайн платформа с обучения, ресурси и инструменти за работа в СИМ среда с цел популяризиране на прилагането на СИМ и подкрепа на малките и средни предприятия в сектора;

Осигуряване на хардуер, софтуер и обучения за 300 експерта от държавната и общински администрации;

от държавната и общински администрации; Включване на СИМ програми в университетското образование;

Разработване на софтуерен модул за електронно одобряване и съгласуване на проекти, разработени в СИМ среда.



Провеждане на информационни събития в шестте района на планиране в България:

Югозападен район – гр. София

Южен централен район – гр. Пловдив

Югоизточен район – гр. Бургас

Североизточен район – гр. Варна

Северен централен район – гр. Велико Търново

Северозападен район – гр. Вършец

Събитията ще се предават и по интернет комуникационни канали.

Общата стойност на инвестицията е 9 348 000 лв., от които 7 790 000 лв. са европейско финансиране.

Повече информация за инвестицията може да намерите на следните интернет адреси:

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/home.html

https://www.fb.com/BIM.Bulgaria/

Проектът се изпълнява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.