Диетолог посочи напитката, която забавя стареенето

Американската диетоложка Кортни Д’Анджело посочи напитка, която помага за забавяне на стареенето. Това съобщава Eat This, Not That.

Според специалиста най-добрата напитка от този вид е зеленият чай.

„Зеленият чай е богат на антиоксиданти, които имат много ползи за здравето. Те укрепват имунната система, намаляват възпалението и стимулират синтеза на колаген, което прави кожата да изглежда по-млада“, обяснява Д’Анджело.

Диетологът отбелязва обаче, че дори с такава здравословна напитка не трябва да се злоупотребява. „Най-добре е да не пиете твърде много зелен чай, тъй като той съдържа кофеин, а прекомерната консумация на кофеин има и негативни ефекти“.

