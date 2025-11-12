Диетолог разкри: Kак да подготвим тялото за студената зима

C настъпването на студеното време тялото се нуждае от допълнителна подкрепа както в храненето, така и в ежедневието. Какви продукти и навици ще помогнат за поддържане на имунитета, енергията и доброто здраве през есенно-зимния период, разказва пред UNN гастроентерологът-диетолог Людмила Федорченко.

С настъпването на студеното време тялото се нуждае от повече хранителни вещества,

за да подпомогне имунитета и енергията, затова диетологът съветва да се обърне внимание на продукти, които помагат за по-лесното понасяне на студения сезон.

„През студения сезон е важно към диетата да се добавят мазни риби, морски дарове, яйца, черен дроб, млечни продукти, ядки, семена и зеленчуци с витамин С“, отбеляза специалистът.

Особено внимание трябва да се обърне на витамините и микроелементите, които често липсват през зимата. Най-често срещаният дефицит е витамин D.

Цинкът, който поддържа имунната система, и омега-3 мастните киселини, които намаляват възпалението, също са полезни. Витамините от група В допринасят за нормалното функциониране на нервната система.

„Източници на цинк включват месо, яйца, черен дроб и ядки, докато омега-3 може да се получи от мазни риби, ленено семе и орехи“,

припомня тя.

Експертът съветва да не се пропуска закуска и да се придържате към режим с три основни хранения. Полезно е да се ядат топли ястия – супи, каши, печени зеленчуци. „Топлата храна помага за поддържане на вътрешната температура на тялото и намалява желанието за сладко“, обяснява експертът.

Важно е също да пиете достатъчно течности, тъй като студът намалява жаждата ви. Недостатъчният прием на течности през зимата може да причини умора, главоболие и суха кожа.

„Препоръчително е да се пие около 30-35 мл вода на килограм телесно тегло, включително чайове, супи и компоти“,подчерта диетологът.

В заключение специалистът напомни, че достатъчното заспиване, разходките на чист въздух и умерената физическа активност помагат на тялото да поддържа форма и да се адаптира по-лесно към зимата.