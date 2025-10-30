Димитър Докузов от Симитли блести на международен турнир по плуване в Стара Загора

От 24 до 26 октомври 2025 г. в Стара Загора се проведе XIV Международен турнир по плуване „Руси Русев“, който събра над 300 състезатели от различни клубове и държави. Сред множеството талантливи участници ярко се открои представянето на плувната надежда на община Симитли, родом от квартал Ораново – Димитър Докузов, който донесе поредица от впечатляващи успехи за своя клуб „Вихрен“ – Сандански.

Докузов се пребори за два златни медала – на дистанциите 200 м. и 400 м. свободен стил, демонстрирайки отлична техника и издръжливост. Към тях той добави сребърен медал на 100 м. свободен стил и достойното четвърто място на 50 м. в същата дисциплина.

Успехите му не спряха дотук – в щафетното плуване 4х50 м. свободен стил, отборът на „Вихрен“ в състав: Бакалов, Гарвилов, Сталев и Докузов, завоюва бронзов медал, като остави след себе си редица силни конкуренти.

С общ актив от 1937 точки, Димитър Докузов заслужено спечели купата за най-добър състезател в своята възрастова категория, а резултатите му го наредиха и като най-добър плувец сред всички възрастови групи в турнира.

Това постижение е поредното доказателство за таланта, високото ниво на подготовка и постоянство на младия спортист. Успехите на Димитър Докузов за пореден път показват, че българското плуване има сериозен потенциал и бъдеще.