Димитър Маринов с майсторски клас в ЮЗУ, приемният изпит е на 9.09.

Първият български актьор, качил се на сцената на Оскарите, д-р Димитър Маринов ще води майсторски клас по късометражно кино в Югозападния университет в Благоевград.

Припомняме, че неотдавна след защита на дисертационния си труд на тема „Пътят към сцената и към екрана“ актьорът, играл в Холивуд, стана доктор по театрално и филмово изкуство на ЮЗУ. Той получи своята диплома за придобитата образователна и научна степен на официална церемония, състояла се в началото на месец юни. Тогава ректор проф. д-р Николай Марин съобщи няколко важни новини. Едната е, че Д. Маринов е назначен на работа в университета. Също така е приел да организира периодично майсторски клас, който допълнително ще утвърди ЮЗУ „Неофит Рилски“ като един от центровете на театралното и филмовото изкуство. Ректорът подчерта и че майсторският клас е в съответствие както с българското, така и с американското законодателство. Така два месеца и половина по-късно от университета съобщиха, че първият майсторски клас започва от зимния семестър на учебната 2025-2026 г. Той ще се провежда паралелно с обучението в бакалавърските програми: „Актьорско майсторство”; „Филмова и телевизионна режисура”; „Филмово и телевизионно операторство”; „Филмов и телевизионен монтаж”. Продължителността е 4 години и ще се провежда веднъж месечно (четвъртък и петък) в рамките на зимния и на летния семестър.

Целта е получаване на допълнителна практическа подготовка, която да разшири възможностите за професионална реализация в киното, телевизията и театъра.

През първата година майсторският клас включва:

Експериментиране с актьорския подход: „Актьорът разказва интригуващо, не играещ мъдруващо“; Тренировка на техниката „Разказване и споделяне“;

Усвояване на майсторството „Малкото е повече“ („less is more”). Практикуване на техническите аспекти за поведение и движение пред камера и т.н.

В края на всеки семестър ще има публично представяне и обсъждане на резултатите.

За 04.09.2025 г. са насрочени консултации за приема в майсторския клас и в бакалавърските програми „Актьорско майсторство“, „Филмова и телевизионна режисура“; „Филмово и телевизионно операторство“ и „Филмов и телевизионен монтаж“.

Приемният изпит ще бъде на 09.09.2025 г. в сградата на Учебния театър, който с решение на Академичния съвет бе преименуван и вече носи името на актьора Димитър Д. Маринов.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





