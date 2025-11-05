Ако търсите нова идея за дип, който да сервирате с любимите си крекери, тази идея ще ви допадне. Можете да направите негова вариация, която да сервирате и върху брускети или сухари. Вижте как да приготвите дип с крема сирене и пушена сьомга.

Необходими продукти:

1 среден лимон

220 г крема сирене

1/4 ч.ч. заквасена сметана

1/4 ч.ч гръцко кисело мляко

1 с. л. оризов оцет (или ябълков)

1 ч. л. сол

200-220 г пушена сьомга

3 стръка зелен лук

около 1/4 връзка пресен копър

Начин на приготвяне: