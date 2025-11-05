Топ теми

Дип с крема сирене и пушена сьомга

от: Готви със Струма
Ако търсите нова идея за дип, който да сервирате с любимите си крекери, тази идея ще ви допадне. Можете да направите негова вариация, която да сервирате и върху брускети или сухари. Вижте как да приготвите дип с крема сирене и пушена сьомга.

Необходими продукти:

  • 1 среден лимон
  • 220 г крема сирене
  • 1/4 ч.ч. заквасена сметана
  • 1/4 ч.ч гръцко кисело мляко
  • 1 с. л. оризов оцет (или ябълков)
  • 1 ч. л. сол
  • 200-220 г пушена сьомга
  • 3 стръка зелен лук
  • около 1/4 връзка пресен копър

Начин на приготвяне:

  1. В блендер сложете крема сиренето, кората и сока от лимона. Разбъркайте, докато сместа стане малко по-лека като текстура.
  2. Добавете заквасената сметана, киселото мляко, оцета и солта. Отново разбъркайте сместа.
  3. Преместете млечната смес купа и добавете към нея ситно нарязаната сьомга. 
  4. Нарежете и поръсете със зеления лук и копъра.
  5. Срвирайте с картофен чипс, крекери, сухари или запечен хляб.

