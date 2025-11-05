Ако търсите нова идея за дип, който да сервирате с любимите си крекери, тази идея ще ви допадне. Можете да направите негова вариация, която да сервирате и върху брускети или сухари. Вижте как да приготвите дип с крема сирене и пушена сьомга.
Необходими продукти:
- 1 среден лимон
- 220 г крема сирене
- 1/4 ч.ч. заквасена сметана
- 1/4 ч.ч гръцко кисело мляко
- 1 с. л. оризов оцет (или ябълков)
- 1 ч. л. сол
- 200-220 г пушена сьомга
- 3 стръка зелен лук
- около 1/4 връзка пресен копър
Начин на приготвяне:
- В блендер сложете крема сиренето, кората и сока от лимона. Разбъркайте, докато сместа стане малко по-лека като текстура.
- Добавете заквасената сметана, киселото мляко, оцета и солта. Отново разбъркайте сместа.
- Преместете млечната смес купа и добавете към нея ситно нарязаната сьомга.
- Нарежете и поръсете със зеления лук и копъра.
- Срвирайте с картофен чипс, крекери, сухари или запечен хляб.