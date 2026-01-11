СУ „Неофит Рилски” и СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог въвеждат чуждоезиково изучаване на предмети

Директорите на училищата в Банско, реализиращи прием след 7 клас, категорични: В нашия град без чужди езици не може!

„В нашия град без чужди езици не може”, това заявиха директори на училища в Банско с прием след 7 клас.

В продължение на три дни по предварително изготвен график директорите от 14-те общини в областта, реализиращи държавен план-прием /ДПП/, идваха в заседателната зала на РУО и отправяха своите предложение за броя на паралелките, профили и професии за учебната 2026/27 г.

Сред съществените акценти е, че преди правителството да подаде оставка, от МОН през регионалните управления на образованието спуснаха до училищата насоки за приема. В писмото е посочено планирането да се извърши, като приоритет се дава последователно на профилите „Математически“, „Природни науки“ „Хуманитарни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Предприемачески“ „Обществени науки“, „Икономическо развитие“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Физическо възпитание и спорт“. На последно място е профил „Чужди езици”.

Упоменато е интензивно изучаване на чужд език да се осъществява само в училища, които предлагат изучаване на поне три предмета на чужд език в IX и в X клас. Това само по себе си е голямо предизвикателство, още повече че към момента изучаването на предмети на чужд език има само в езиковите гимназии.

Ако пък искат да реализират паралелки с разширено изучаване на чужд език, то училищата трябва за последните три години да имат резултат, равен или по-висок от усреднения за страната на НВО /националните външни оценявания/ по български език и математика в края на 10 клас. На всеки от изпитите по БЕЛ и по математика да са участвали поне 24-ма ученици общо за последните три години и да са се явили средно поне 80% от учениците от трите випуска за съответното училище. Указанията изключват напълно интензивното изучаване на чужд език в професионалните гимназии, като разширено може да се осъществява само при покриване на посочените условия за успеваемостта от НВО и броя на явилите се ученици.

Директорите от Банско коментираха помежду си чуждоезиковото обучение

Моменти от срещата с директорите от Разлог



Въпросните указания бяха коментирани с директорите и експерти от РУО на среща, състояла се в средата на миналия месец. Коментирайки спуснатите инструкции, началникът на РУО Ивайло Златанов посочи, че от заложените за тази година 111 паралелки по ДПП /държавния план-прием/ 29 са с интензивно изучаване на чужд език, 48 са с разширено изучаване и 34 са без интензивно и без разширено изучаване. На отделни слайдове в презентация беше показан и рамковият учебен план за профили с интензивно изучаване на чужд език, при които езикът се учи 998 учебни часа за целия етап, а това се равнява на малко повече от общия брой часове по български език и по математика, взети заедно. При профилите с разширено изучаване на чужд език броят часове по езика са 854, по БЕЛ – 561, по математика и предмети като физика, химия, биология – 422.

„Сега искам всеки с ръка на сърцето да се запита добре ли е това?“, обърна се към директорите Ив. Златанов и ги посъветва на база на правилата и собствените си компетентности да прецизират ситуацията. „Идеята е на учениците да бъдат предложени повече възможности по отношение на математиката, природните науки, българския език и литература. И пак казвам – прецизирайте ситуацията – там, където е необходимо, да има интензивно и разширено изучаване, но не и това да се случва хаотично, навсякъде, и в крайна сметка училищата да се превръщат в чуждоезикови школи на обучение“, каза още на подчинените си началникът на РУО и обърна внимание на указаните в писмото на МОН приоритетни профили.

В разясненията се включи и старши експертът по професионално образование инж. Антоанета Николова, която отговаря и за ДПП на областно ниво. От думите й стана ясно, че нито една от 18-те професионални гимназии не отговаря на новите изисквания. Тоест нямат изискуемите резултати на НВО по БЕЛ и математика. Или, казано по друг начин, не могат да предлагат паралелки с разширено изучаване на чужд език, нито с интензивно, защото това се забранява с изпратеното писмо от МОН.

Новите насоки и ограниченията доведоха до реакции на учители, директори, родители в цялата страна. Стартираха петиции, имаше и изказвания както в посока на това, че учениците ще бъдат ощетени, така и че много учители по чужди езици ще останат без работа.

По време на обсъжданията и отправянето на предложения за ДПП началникът на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” в РУО Методи Попов посочи: „Министърът на няколко пъти по различни поводи коментира, че това писмо няма императивен характер, а по-скоро препоръчителен. Да, но нали сме наясно, че в написаното като препоръки има много истина, резон и произтича от реалността“, каза на директорите М. Попов и отново подчерта, че писмото е с препоръчителен характер, но трябва всички да се съобразят с насоките, още повече че в РУО не е постъпило друго писмо от МОН, което да отменя настоящите указания.

„Ще приемем изключения, но те трябва да са аргументирани“, бе съобщено на директорите, които, предлагайки профили и професии, посочваха и дали паралелките са с интензивно, разширено изучаване на чужд език, или са без такъв.

Малко след края на срещата за община Банско директорите на 4-те училища, осъществяващи прием, останаха в заседателната зала и коментираха помежду си, както и с инж. Николова така важната тема.

„В нашия град, ако не знаеш чужд език, и до магазина не можеш да отидеш“, категорична бе Елеонора Барякова, директор на СУ „Неофит Рилски” – Банско, което е с една паралелка след 7 клас и тя е с профил „Чужди езици“. В разговор с репортер на „Струма“ тя коментира, че именно този профил е най-желаният. За тази година осмокласниците са 26, деветокласниците са 28, учениците в 11 клас – 29.

„Разполагаме с много силен екип учители и по български, и по чужд език. Веднага след съвещанието миналия месец събрах колегите, за да обсъдим ситуацията и да запазим профил „Чуждоезиков“, коментира директорката и допълни, че имат учител инженер, който е и с английска филология и ще преподава химия и физика на АЕ. Историята също ще бъде на английски, като часовете ще води човек, завършил „Право” и „Английска филология”.

Че предлагат две паралелки с разширено изучаване на чужд език, тъй като професиите са с техническа насоченост, коментира и директорът на ПГЕЕ /Професионалната гимназия по електроника и енергетика/ инж. Сашка Тодорова и изчисли, че ако отпадне разширеното изучаване, двама учители по чужд език ще останат без работа.

Темата бе дебатирана и с директорите от Разлог. Така например вр.и.д. директор на Професионалната гимназия по транспорт инж. Светла Адамичина предложи две паралелки, едната с разширено изучаване на чужд език. Тя бе попитана от началника на РУО дали отговарят на изискванията за постигнати резултати на НВО в 10 клас. Отговорът бе, че няма необходимата успеваемост по БЕЛ, но сред мотивите са, от една страна, възможността за избор и подготовка на учениците, а и фактът, че ако изцяло махнат разширеното изучаване, ще се наложи да бъдат съкратени 3-ма учители.

Директорът на СУ „Братя Каназиреви“ Росица Тумбева обяви, че продължават да спазват старата традиция и предлагат три паралелки в профилите „Чужди езици“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „ Природни науки“, и трите с интензивно изучаване на чужд език.

„За момента имаме трима учители с необходимата квалификация, които ще преподават география, история и химия на чужд език. На педагогически съвет обсъдихме, че ще се наложи и други колеги да започнат да учат и да продобият допълнителна професионална квалификация, за да може да има редуване и заменяемост на предмети, изучавани на чужд език“, каза Р. Тумбева. Сподели и че самата тя преди години е преподавала биология на английски език, знае колко е трудно, и по тази причина се въздържат и засега в профил „Природни науки“ няма да въвеждат биология и химия на чужд език. „Искаме да останат на български, за да не повлие това на качеството на преподаване и усвояване на профилиращите предмети“, аргументира се директорър на СУ „Братя Каназиреви“.

Последни вчера, от 13:30 часа, в заседателната зала на РУО дойдоха директорите на 10-те училища от Благоевград. Как протече срещата четете в следващия брой на „Струма“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА