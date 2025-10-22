Директорът на благоевградското III ОУ В. Чолаков сигнализира шефа на данъчните Р. Спецов за заведение, продаващо хамбургери през училищната ограда без касови бележки

„Уважаеми г-н Спецов,

В Благоевград, на бул. „Св.св. Кирил и Методий“ между №13 и №17 на тротоара функционира заведение за бързо хранене.

Същото предлага на учениците ни хамбургери, тостери, пържени картофи през оградата на училището.

За предлаганите продукти заведението не издава касови бележки.

Моля да бъде извършена проверка“ – писмо с този текст и молба изпрати до изпълнителния директор на НАП /Националната агенция за приходите/ Румен Спецов ръководителят на благоевградското ІІІ ОУ Васил Чолаков.

В разговор с репортер на „ Струма“ училищният директор сподели, че от началото на учебната година т.нар. заведение за бързо хранене, което иначе е с размерите на будка, е с нови наематели. Показа и клипчета как деца обясняват, че са си купили нещо като минипалачинки, струващи 2 лв. порцията, и не са получили касови бележки. На няколко пъти по време на голямото междучасие в 9:30 часа репортер на „Струма“ стана свидетел как деца тичат към оградата, катерят се по нея, а от другия край жена от будката прибира парите и раздава предварително подготвените кутии с картофи, бургери… В това време пък другата служителка на „заведението“ обслужва учениците, дошли на гишето. А иначе в един от дните охранителят на училището дойде при катерещите се по оградата ученици и им направи забележка да слязат, за да не паднат и да не се ударят на железата.

В. Чолаков Писмото до шефа на НАП Румен Спецов Румен Спецов Заведението за бързо хранене Част от учениците, чакащи да си купят храна Охранителят предупреждава децата да слязат от оградата

„Да, охранителят редовно им прави забележка, но дотам. Той не е упълномощен да държи сметка на обекта какво продават и защо не издават касови бележки“, коментира В. Чолаков. Директорът заяви и че със създадената практика за продажба на хамбургери през оградата се застрашава животът и здравето на децата, още повече че в горния си край на металните съоръжения има остри елементи.

„Учениците ни приличат на мигранти. Подават си ръцете през оградата и чакат храна. Вероятно подобни гледки има в Ивицата Газа, но случващото се тук – в двора на училище, е недопустимо“, категоричен бе В. Чолаков и допълни, че за създалата се ситуация вина имат и родителите. Така някои майки пращали децата си с кутии храна от вкъщи. Други ученици, без да се катерят и висят по оградата, се нареждали пред баничарницата или на табачетата отсреща, трети пък предпочитали да ядат закупените през оградата минипалачинки, обилно полети с шоколад и в това се изразява закуската им.

В интерес на обективността би следвало да се отбележи, че в сградата на ІІІ ОУ има барче. То, както обясни директорът, редовно е проверявано и контролирано от РЗИ и Агенцията по храните, тъй като е на територията на образователната институция.

„Тоест има указания и предписания какво може да се продава и какво не. За другото „заведение“ не важат подобни правила, тъй като той не е в двора на училището, макар и да е непосредствено до оградата”, поясни В. Чолаков.

В заключение директорът на ІІІ ОУ, което е сред най-големите основни училища в областта с общо 657 ученици, заяви, че е можел да подаде сигнала и анонимно. Самият той няма от какво да се крие и затова застава с името и лицето си. Впечатление прави и че писмото до изпълнителния директор на НАП е написано на официалната бланка с логото, адреса и имейла на училището. Съдържа всички атрибути – подпис, печат, имената и заеманата от подателя длъжност, и е заведено е със съответния изходящ номер.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА