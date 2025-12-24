Директорът на дупнишкото ОУ „Св. Климент Охридски“ Юлиана Борисова с награда от министъра на образованието

Директорът на дупнишкото Основно училище „Св. Климент Охридски“ Юлиана Борисова бе удостоена с награда от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за постигнати високи резултати и за успешно осъществяване на политиките в сектора.

Подобни отличия се връчват по инициатива на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и са за прилагане на ефективни управленски политики, осигуряване на безопасна училищна среда, постижения на регионално и национално ниво, както и за активно партньорство с родителите и въвеждане на иновации в обучението.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



