Директорът на МБАЛ „Иван Скeндеров“ – Гоце Делчев д-р Петър Филибев: Общинските болници се неглижират

Парите от НЗОК ще бъдат достатъчни, ако няма разрешения за откриване на нови лечебни заведения

НЗОК планира лимити от 346 млн. лв. месечно за болниците до края на годината, както и разделянето на някои от клиничните пътеки (КП) на четири нива на тежест. Предвижда и изнасянето на някои процедури в самостоятелни дейности в ИМП. Как ще се отрази това на системата пред clinica.bg коментира д-р Петър Филибев, директор на МБАЛ „Иван Скeндеров“ -Гоце Делчев.

– Д-р Филибев, дефицитът на лекари и медицински сестри е повсеместен. Как стои този въпрос в МБАЛ „Иван Скендеров“ – Гоце Делчев?

– Имаме свободни места в кардиологичното отделениe, реанимацията, хирургията както за лекари, така и за медицински сестри. Пускаме непрекъснато обяви, надяваме се да дойдат кандидати. По-голямата част от колегите са на над 50-годишна възраст. Идеята е да подготвим кадри за момента, в който те се пенсионират и не биха искали да работят повече.

– Казвате „да подготвим кадри“, как, вероятно имате облекчения, социални придобивки за новопостъпващите?

– Имаме две млади лекарки, които в момента специализират. Когато нямаме специалността, която те правят, сключваме тристранен договор с друго акредитирано лечебно заведение за обучението им. Изплащаме съответно заплатите, които са около 2600 лева основна, отделно се начисляват дежурства, работа в почивни дни, извънреден труд. Не ми е известно в област Благоевград, в която и да е болница, да има по-ниски заплати.

– Има обаче един интересен факт. Болници, като УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас и МБАЛ – Габрово предлагат заплати по 5000 лева за специализанти, но интерес няма. Как да си го обясним?

– От една страна, един млад лекар в една болница извън университетските градове веднага ще получи пациенти и ще бъде натоварен с реална работа, която ще го подготви много в специалността. От друга, в голяма университетска болница при условие, че имаш близки, които да ти помагат, човек ще се научи на поиновативна работа. Това обаче е само при условие, че имаш близо до себе си професори, за да се развиваш и вървиш напред. В България нещата стоят така. Ако нямаш възможности за такава болница, по-добрият вариант е в по-малка, където работата в реалната практика ще е много добър учител. Това е моят опит от собствената ми специализация, както и от тази на мои познати. Ако нямаш симпатията на някой професор, няма как да се развиваш в голямото лечебно заведение. Стигаш до едно ниво и спираш. Младите хора обаче искат да живеят в по-голям град с повече възможности за развлечения. Вероятно това е и едно от водещите неща в желанията и изборите им. В нашата болница, макар и общинска, тя е голяма и реанимацията ни е на много високо ниво, както и кардиологичното и травматологичното отделения. Смятам, че при нас има неща, които един човек ще научи по-бързо, отколкото в една голяма университетска болница. И това е така, защото ще бъде в реална среда, в която колегите много ще му помагат. При нас няма нужда да имаш познати и някой да се обажда на директора, а той на началника на отделението за свой човек. Тук, при нас, лекарите предават всички знания и умения на младите хора. При нас има и такива, които са работили по десет и повече години във Франция и Германия, но са се върнали. По време на отпуските те отново отиват там по покана на лечебните заведения, в които са били. Тези хора дават изкючително висок професионален опит на специализантите.

– Сякаш е излишно да Ви питам дали сте изпълнили заплатите по отминалия вече КТД?

– О, отдавна ги изпълнихме, още след приемането му. Основната заплата на началник отделение е 3600 лева, лекар със специалност – 2500, медицинските сестри са с 1850 лева.

– Преди лятната си ваканция депутатите приеха промени в Закона за здравното осигуряване, според които ще се въведат конкретни финансови стойности за всяко лечебно заведение в индивидуалните му договори с НЗОК. Какво ще се случи с областните болници, какво ще последва от промяната?

– Аз лично не очаквам сътресения. РЗОК – Благоевград често прави внезапни проверки. Напоследък идват проверяващи по два пъти в месеца. До момента не са констатирани сериозни нарушения при нас. Имало е някакви съвсем дребни технически неща, които веднага сме отстранявали. Който не работи, той не греши.

– Как ще се контролира болничната система, как ще се издържа? Не е ли задължително липсата на лимити да бъде свързано с цялостна реформа?

– Цялостна реформа чакаме от много години, но тя така не се и случва. Вероятно няма и да се случи. Ние сме общинска болница. Вече две години искаме поне малко да бъдат увеличени леглата ни, защото необходимост за населението има. Решение обаче все още няма. В същото време в страната обаче има много частни болници, появяват се все нови и нови. Сякаш има неглижиране към нашите, общинските, та дари и тези, които се развиват и искат да се развиват. За пример ще посоча, че имаме отделение само с пет легла, за повече все още нямаме разрешение. В същото време за същото това отделение трябва да имаме четирима лекари. Ние изпълняваме изискването и имаме четирима лекари, които лекуват пет човека. Повече лежащо болни нямаме право да приемаме. Като изключим местната власт, сякаш никой друг не се интересува от общинските болници. Поне при нас е така. Само ще отбележа, че точно заради съществуването все още на такива лечебни заведения хората в провинцията все още имат медицинска помощ на разположение. Ако всички ние затворим, населените места тук ще се обезлюдят. Няма да има туризъм, няма да има нищо. И ако не ни обръщат внимание, това може да се случи в скоро време. Наистина, заради труднодостъпните райони имаме финансова подкрепа и от НЗОК, но ни трябва и малко подкрепа от МЗ, защото нямаме административна тежест да реализираме неща, които са в полза на населението и здравеопазването в общините.

– В трите законопроекта, внесени малко преди лятната ваканция, депутатите залагат глоби от 15 000 лв. за първо нарушение и 30 000 лв. за повторно за директорите на лечебните заведения, които не спазват новите изисквания по отношение на заплащането на младите лекари. Какво е решението, ако не можете да ги изпълните?

– Както вече казах, при нас не е така, защото спазване изискванията. Брутално е на лекар да се дават 1200 лева, каквито данни бяха изнесени от младите колеги неотдавна. Трябва да има санкции за тези, които нарушават изискванията по отношение на специализантите. Ще се върна в годините назад, когато аз специализирах. Тогава плащахме, за да специализираме и не получавахме заплати. Времената обаче се променят. Сега младите хора са по-активни. Тогава ситуацията беше друга, но въпреки трудностите, се справяхме – специализирахме, но работехме и на още едно място. Сега колегите искат всичко да се случи по-добре и изведнъж. Просто нямат търпение да се борят, но вярно е, че и нямат ли условия, няма как да бъдат задържани.

– Според Вас, вдигането на здравната вноска може ли да реши какъвто и да било въпрос? Нужно ли е постоянно, в една нереформирана система, да се наливат милиарди за издръжката на болниците?

– Това трябва да реши законодателят. Всички виждаме как постъпват и стоките, и услугите. Според мен трябва да се случи.

– Какво решение, според Вас, трябва да се вземе предвид дефицита, очертаващ се в бюджета на НЗОК?

– Не съм запознат в детайли, но така или иначе, всичко, което е изработено, се заплаща. За момента нямаме проблеми. Има хора, избрани да решават тези неща. Ние, управителите на болници, можем да решаваме проблемите, които зависят от нас.

– Неотдавна проф. Мавров заяви, че се очаква лимит от 346 млн. месечно, какво значи това за болниците?

– Според мен тези пари от НЗОК ще бъдат достатъчни, ако няма решения за откриването на нови болници.

– Как гледате на идеята за КП с 4 нива на тежест?

– Не съм запознат в детайли.

– Смятате ли, че изнасянето на някои процедури в самостоятелни дейности в ИМП е добър ход?

– Това е добър ход. Някои хирургични дейности биха могли да се правят и в извънболничната помощ. Има обаче процедури, които изискват анестезия, където е под въпрос, доколко е уместно е тя да се прави в амбулаторни условия. Такива обаче, които са в рамките на един-два часа, са напълно възможни.

– Обмисля се някои дейности от КП за палиативни грижи и рехабилитация да се правят в отделения с първо ниво на компетентност, ще има ли интерес от общинските болници към тях?

– Определено има необходимост от палиативни грижи особено за пациентите с онкологични заболявания. Те изискват дългосрочно наблюдение, а клинична пътека за такова нещо няма. Тази хора, както и техните близки, ще се чувстват много по-добре, ще са по-спокойни, ако са в болнична среда с възможност за по-продължително лечение.





