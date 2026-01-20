Директорът на НП „Рила“ катастрофира, пробата отчете 2,31 промила алкохол и марихуана

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал. Установено е, че е шофирал в нетрезво състояние. Освен за алкохол, той е дал положителна проба и за марихуана, която е оспорил, съобщава Нова телевизия.

Пътният инцидент е станал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила. Впоследствие Андонов е закаран в Благоевград за преглед. В момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.