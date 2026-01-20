Директорът на НП “Рила“ се заби с колата си в ограда на гробищата в с. Боровец , дрегерът отчете 2,3 промила алкохол и канабис (ОБНОВЕНО)

Красимир Андонов оспори пробата за наркотици, даде кръв за химическа експертиза

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов самокатастрофира с колата си „Тойота“. Установено е, че е шофирал в нетрезво състояние и употреба на канабис. Пътният инцидент е станал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда към гробищния парк, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил. Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила. Той е тестван и за наркотици, който е дал положителен резултат за канабис.

Андонов е оспорил пробата за наркотици и му е взета кръв за химична експертиза. После е закаран в Благоевград за преглед. 48-годишният благоевградчанин не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Рила.

Този инцидент може да сложи край на професионалната кариера на Красимир Андонов. Припомняме, че той бе назначен за директор на най-големия национален парк в страната в началото на 2010 г. През август 2013 г. бе свален от ръководния пост от Искра Михайлова, министър на околната среда и водите в кабинета „Орешарски“. След две години отново се върна в директорското място след спечелен конкурс. През 2022 г. с идването на власт на кабинета „Петков“ отново е свален, но след няколко месеца пак е назначен със заповед на министъра на МОСВ от 18 февруари 2023 г. Красимир Андонов постъпва на служба в ДНП “Рила” още през 2002 г. и е заемал различни експертни длъжности, директор става при управлението на ГЕРБ. Иначе е завършил е магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Биология и химия“.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА