Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е бил отстранен. Назначена е проверка. Това стана ясно след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък. 

„Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка“, заяви лидерът на партията Бойко Борисов. 

По-късно информацията потвърди и вътрешният министър Даниел Митов. „Ясно е, че след изборите в Пазарджик трябваше да се направи смяна и да се назначи проверка. Професионалното ръководство на МВР трябва да си върши работата. Затова съм отстранил директора“, каза Митов на излизане от централата на ГЕРБ.  

