Директорът на пожарната в Благоевград комисар Валентин Василев: Пожарът в Пирин е ликвидиран по всички фронтове

Пожарът в Пирин може да се обяви за ликвидиран по всички фронтове, каза директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев. Все още има екипи на място, които правят обходи, за да се гарантира, че няма тлеещи дънери и изсъхнала растителна маса в периметъра на пожара, допълни той.

Комисар Василев посочи, че се води разследване за причините за пожара. По думите му „отпечатъкът“ на огнената стихия – върховото горене и обхващането на площи, които не са свързани, говори за разпространението на пожара. „Това е признак, че пожарът се е развивал в силен вятър, което мога да потвърдя и аз, в деня, в който пожарът взе най-големи площи, вятърът по някои от билата беше 80 км в час, направо буря“, каза още Василев.

Борбата с огнената стихия продължи близо месец. Това е най-големият горски пожар на територията на област Благоевград. Пожарът обхвана и изключително труднодостъпен район, а теренът, на който работеха екипите, е бил от 600 до 1800-2000 метра надморска височина, посочи директорът на РДПБЗН – Благоевград.

В последните два-три дни не се наблюдават тлеещи дънери или някакви признаци на горене, каза за БТА директорът на Държавно горско стопанство – Струмяни инж. Иван Ризов. Теренът се наблюдава от горски служители от стопанствата в Струмяни и Сандански и от пожарникари, допълни той. По думите на инж. Ризов територията, обхваната от пожара, е около 50 хиляди декара. Огнената стихия обхвана и част от Национален парк „Пирин“, но по последна информация засегнатата площ не е голяма – около 15-20 декара.

Пожарът в Пирин планина възникна на 25 юли в района на село Илинденци, община Струмяни. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари от различни райони на страната, горски служители на Югозападното държавно предприятие, военнослужещи и множество доброволци. В потушаването на пламъците в област Благоевград се включи помощ от въздуха с български и чужди екипажи.

Петима души бяха изведени от вилната зона над село Илинденци след настъпването на пожара.

На 29 юли вечерта областният управител на Благоевград Георги Динев активира системата BG-Alert за спешна евакуация в района на санданското село Плоски заради разрастване на пожара. Съобщението беше изпратено до жителите на селото около 20 минути преди полунощ. Евакуираните жители бяха около 400, като те бяха насочени първоначално към спортната зала в Сандански. По думите на кмета на община Сандански Атанас Стоянов това е била най-тежката и напрегната нощ от възникването на пожара в землището на Илинденци.

След решение на оперативния щаб евакуираните жители на село Плоски се върнаха по домовете си на 31 юли. Същият ден в района на пожара заваля дъжд, а работата на терен на екипите продължи по фронтовете в планината над село Плоски и над вилната зона на кресненското село Влахи.

Въпреки дъжда, който помогна на екипите за овладяване на огнената стихия, в следващите дни в периметъра на пожара продължиха да горят много вътрешни огнища.

На място мерките, предприети от оперативния щаб на МВР за справяне с пожарите в района на Струмяни, провери премиерът Росен Желязков, както и министърът на вътрешните работи Даниел Митов и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков. В критичните дни на пожара на място беше и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов. Ситуацията следяха в района на пожара и областният управител на Благоевград Георги Динев, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград комисар Валентин Василев и директорът на Областната дирекция на МВР в Благоевград ст. комисар Даниел Димитров.

БТА





