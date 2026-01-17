Директорът на полицията в Перник се бори с „мечка“, сурвакари благословиха служителите на МВР

С много шум, звън на хлопотари, ритъм и пъстри, страховити маски беше пресъздадена древната българска традиция „Сурва“. В пространството пред сградата на ОД МВР сурвакарите представиха характерни за обичая изпълнения, отправяйки пожелания за спокойна, мирна и безпроблемна година за служителите на реда.

С оглушителен звън на чанове и бурни аплодисменти от любезните домакини, шествието премина и през сградата на полицията. Традиционната „мечка“ отново се сбори с директора – старши комисар Милчо Милчов и неговия заместник комисар Петър Делин, след което ръководството дари групата по стар български обичай.

„Българските традиции носят силен заряд и послание за единство и приемственост. Благодарим на сурвакарската група от с. Кралев дол за отправените пожелания и за това, че за поредна година ни напомнят колко важни са духът и корените ни. Пожелавам здраве и спокойна година на всички служители и граждани на област Перник“, заяви старши комисар Милчо Милчов.

От своя страна заместник-директорът на ОДМВР – Перник комисар Петър Делин подчерта, че „подобни събития са ценен знак за връзката между институциите и местната общност. Традицията „Сурва“ носи послание за закрила и надежда, които ни мотивират в ежедневната ни работа в служба на обществото“.

Свещеник от сурвакарската група поръси служителите на реда и отправи благослов за по-малко престъпления и повече спокойствие за гражданите на Перник и областта през 2026 година.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА