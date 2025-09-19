Директорът на Професионалната гимназия „Ичко Бойчев“ Антон Драгоев апелира за релефна маркировка на пътя край училището

Ученичка от Благоевград бе блъсната от лек автомобил. Инцидентът стана вчера в ранния следобед на ул. „Иван Михайлов“ в района на Благоевградската професионална гимназия „Ичко Бойчев“. Осмокласничка от същото училище изскочила внезапно измежду спрелите автомобили и била ударена от движеща се по улицата кола. Момичето е транспортирано с линейка в спешно-приемно отделение. За радост не е сериозно пострадало и след прегледа е освободено. Движението временно бе спряно заради огледа на местопроизшествието от дежурната оперативна полицейска група.

По първоначални данни 14- годишната ученичка е прескочила оградата, за да пресече улицата. Шофьорът на лекия автомобил е карал бавно, спазвайки ограничението от 30 км в час, което е предотвратило причиняване на евентуално по-тежки травми за пострадалата ученичка. На водача на лекия автомобил са направени проби за алкохол.

Пътният инцидент отново поставя на дневен ред въпроса за въвеждане на повече мерки за пътна безопасност в района на гимназията. Репортер на „Струма“ вчера потърси за коментар директора на училището Антон Драгоев, който заяви следното:

„Многократно през годините съм подавал сигнали до институциите за въвеждане на допълнителни мерки за пътна безопасност в района на училището. Участвал съм в срещи, правил съм конкретни предложения до Областно пътно управление, до 1 РУ – Благоевград, но оттам ме насочваха да се обърна към общината, тъй като пътят е общинска собственост. Присъствал съм на срещи в общинската Комисия по пътна безопасност, правил съм искане за поставяне на пешеходна пътека преди подлеза. Но ми отговориха, че не е удачно заради светофарната уредба. След въвеждане в експлоатация на автобусната спирка бяха свалени загражденията и въведено ограничение на скоростта от 30 км, което беше правилно. Отново апелирам да бъде поставена релефна маркировка на улицата, за да може вниманието на шофьорите да бъде изострено”, призова директорът Антон Драгоев.

Иначе в района на училището има действащ подлез, но въпреки това ученици прескачат оградата и пресичат ул. „Иван Михайлов“, която е една от натоварените за движение в града. Големият брой автомобили и крещящата липса на повече паркинги в града сериозно ерозира условията за пътна безопасност в Благоевград, а въвеждането на „синя зона“ не е решение. Намирането на място за паркиране в града е ежедневно предизвикателство за шофьорите. Улици и празни пространства в града, като зоната около старите гробища и студентските общежития на Американския университет, са превърнати в открити паркинги по неволя.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






