Дисципът на БФС удари орлетата с 4 глоби накуп, прати „крив“ рефер на дербито с „Беласица“

Дисципът на БФС удари орлетата с 4 глоби накуп за различни прегрешения и източи от бюджета на клуба почти една хилядарка. Две от санкциите са на сметката на първия отбор. Нервните изблици на наставника Христо Арангелов при домашното поражение с 1:3 от „Дунав“ струват 200 лв., към които се прибавят 250 лв. за хвърлен предмет към терена. С 2х250 лв. е минус „Пирин“ от изминалия уикенд и в елитните юношески групи заради некачен видеозапис в електронната платформа от мачовете на 16-ките срещу пловдивския „Академик“ /0:1/ и на 18-ките срещу „Янтра“ /4:3/. Червеният картон на Иван Георгиев при успеха над ковачите го вади от играта за двата следващи двубоя с „Локомотив“ /Пд/ на „Лаута“ и със Спартак“ /Вн/ вкъщи.

Съдийската комисия прати рефер №1 в актуализираната ранглиста на Втора лига Ивайло Ненков на регионалното дерби срещу „Беласица“ в събота на „Царя“. Преди няколко седмици въпросният арбитър, който от лятото глади панталони за групата на майсторите, гастролира в крайния Югозапад и на косъм се размина с бутилка по главата за фалшивата си свирка при нулевия хикс между „Вихрен“ и русенските дракони. В предстоящия кръг еделвайсите приемат „Хебър“ под ръководството на Димо Димов от Сливен, докато гостуването на „Марек“ в Плевен е дадено на бургазлията Петър Аспарухов. Благоевградчанинът Йордан Гошев влиза като втори асистент в бригадата на Любомир Вушовски, която получи наряд за срещата на „Локомотив“ /ГО/ и „Спортист“.

Международният лайсмен Мирослав Максимов от Сандански е част от триото на Радослав Гидженов, на което СК повери земетръсния сблъсък на върха в Първа лига между „Левски“ и „Лудогорец“ в петък вечер на „Герена“. Станимир Тренчев ще заработва двоен хонорар като главен съдия в откриващия мач на кръга в елита „Монтана“-„Спартак“ /Вн/ с помощник Костадин Тановчев и като отговорник за ВАР в домакинството на „Арда“ срещу „Черно море“. С два ангажимента се сдоби и Георги Кабаков – в съботния следобед ще дели правдата в двубоя на „Добруджа“ със столичния „Локомотив“, а за визитата на ЦСКА във Враца сяда пред мониторите във видеоарбитража.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





