Дисципът на БФС удари с 4 мача основен футболист на „Беласица“, погали с хилядарка истинските виновници за скандала в Г. Оряховица

Дисциплинарната комисия на БФС удари жестоко основен футболист на „Беласица“, но погали със символична глоба истинските виновници за скандала в Горна Оряховица през уикенда. Комитите се жалваха от нахлуване на публика на терена и физическа саморазправа с техни играчи, което обаче не беше вписано в докладите на длъжностните лица. Наказателната рота на централата си затвори очите и за видеодоказателствата и не се самосезира за изстъпленията на домакините. С 4 мача изгоря полузащитникът на петричани Мартин Тодорски, който отнесе удар с коляно в областта на корема от капитана на противника М. Иванов. Биячът получи същото наказание.Освен това „Бела“ се задължава да поеме разходите по щетите на стадиона, нанесени в голямата си част от местните фенове. Санкцията на железничарите се ограничи до 1000 лева и предупреждение за лишаване от домакинство.

Двата отбора в продължение на три дни се замеряха с декларации, в които прехвърляха вината едни на други, ръководството на тима от крайния Югозапад входира в деловодството на БФС официална жалба срещу главния съдия Вилиян Видинов и отхвърли категорично опитите да бъдат вменявани на играчите в бяло-червено прояви на агресия.

