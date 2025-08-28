Дисципът пожали „Вихрен“ с хилядарка и предупреждение за лишаване от домакинство за канонадата с бутилки, протестът на „Марек“ срещу гарда Д. Буров захвърлен в коша

Дисципът на футболната централа пожали „Вихрен“ за канонадата с бутилки, с които феновете засипаха пистата и терена на стадиона в Сандански по време на мача с „Дунав“ миналия уикенд. Хората на Борислав Кьосев се разминаха с последно предупреждение за лишаване от домакинство и 1000 лв. глоба. За неделната битка между непримиримите съперници от крайния Югозапад „Беласица“ и еделвайсите Съдийската комисия връчи свирката на Димитър Буров, с което на практика захвърли в коша протеста на „Марек“ срещу въпросния арбитър. Дупничани се жалваха от гарда в НСО при визитата си миналия уекенд в Габрово, посочвайки двете му прегрешения неотсъдена дузпа и подмината засада, повлияли на крайния резултат в полза на „Янтра“, но вместо наказание СК „награди“ Буров с наряд за най-напечения сблъсък в крайния Югозапад. Петъчното домакинство на „Пирин“ срещу екзекутора на комитите ЦСКА II е поверено на дебютанта в професионалната ранглиста Божидар Тодоров.

Д. Буров /в средата/ получи „награда“ за дерби мач след порязването на „Марек“ в Габрово

Г. Писков получи дебютен наряд в елита



Най-голямата крачка в кариерата си прави благоевградчанинът Геро Писков, който дочака първото си назначение в родния елит, където се озова това лято. На юношата на „Пирин 2001“ беше даден откриващият мач в поредния кръг на Първа лига, който противопоставя новаците „Монтана“ и „Добруджа“. По тъча ще асистират международникът Мартин Венев и Иво Колев, за ВАР отговарят Никола Попов и Ивайло Ненков. Лайсменът треньор в детска академия „Хлапетата“ Николай Попниколов е втори помощник на Стоян Арсов в градското дерби „Септември“-“Локомотив“ /Сф/, което по нечия странна приумица ще приключи някъде около полунощ.

