Дневен режим пази от есенната депресия

С настъпването на есента дните стават по-къси, слънцето се показва все по-рядко, а температурите падат. Това често води до понижаване на настроението, умора и липса на мотивация – симптоми, които специалистите определят като сезонна или есенна депресия. Особено засегнати са хората в по-зряла възраст, които прекарват повече време у дома и са по-чувствителни към промените в природата.

За да се избегнат тези състояния, лекарите препоръчват на първо място повече движение на открито. Дори кратка разходка помага на организма да произвежда серотонин – хормона на доброто настроение. Слънчевата светлина, макар и по-слаба, също играе важна роля за синтеза на витамин D, който влияе върху психиката и имунитета.



Друг ефективен начин за справяне с есенната тъга е поддържането на социални контакти. Срещите с приятели, посещението на клубове за пенсионери или дори разговорите по телефона с близки могат да предотвратят изолацията и чувството за самота.

Храненето също има значение. Препоръчват се повече плодове и зеленчуци, богати на витамини и антиоксиданти. Храни като банани, ядки и риба съдържат вещества, които подпомагат нервната система и подобряват настроението. Ограничаването на тежките и мазни ястия също помага да се избегне допълнителна умора.

Важно е да се изгради дневен режим, който може да си пишете в тефтер и да се стремите да спазвате. Редовното ставане и лягане, поддържането на занимания и леки хобита – четене, гледане на филми, плетене или работа в градината – държат ума активен и не позволяват на скуката да вземе превес.

Ако въпреки всички усилия чувството на потиснатост продължава, е добре да се потърси съвет от личния лекар или психолог.