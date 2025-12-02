Днес в Разлог беше дадено началото на традиционните коледни базари

Малки джуджета, коледни песни и танци, с усмивки и добра мисия учениците от ОУ „Никола Парапунов“ приветстваха жителите и гостите на града и отправиха послание за доброта и съпричастност – „Дар от сърце“.

Най-малките ученици изненадаха кмета на община Разлог Красимир Герчев и лично го поканиха да се включи в инициативата.

И тази година деца, учители и родители се включиха активно със свои ръчно изработени красиви коледни творби – сурвачки, пана, сувенири, питки, книги, свещници.

Събраните средства от базара на ОУ „Никола Парапунов“, който ще продължи и утре – 2 декември, ще бъдат използвани за създаване на Училищен кът за отдих, където учениците ще могат да четат, да почиват между часовете, да общуват и да развиват чувството за общност.

Всички училища и детски градини на територията на Разлог участват в Благотворителен коледен базар „Дар от сърце“ в периода 1 – 18 декември на централния площад „Преображение“ – Разлог.

Благотворителни инициативи се организират и във всички населени места на община Разлог.

Нека добротата, загрижеността и съпричастността направят празниците по-светли в нашите домове и стоплят сърцата на всички!

Доброто е заразно!