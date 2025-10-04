Днес в 10:00 часа стартира „Голямото градско бягане” в Благоевград, въвеждат временно ограничение в движението на автомобили

Днес в 10:00 часа стартира „Голямото градско бягане“ в Благоевград, маршрутът е 4,11 км, хората ще бъдат разделени на 3 групи, за да няма трудности за никого – както за начинаещи, така и за хора със затруднения.

По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Времето се очаква да бъде спокойно и да няма валежи.

За да бъде напълно безопасно провеждането на инициативата, както и да не се нарушава организацията на движение, между 9:00 и 12:00 часа е възможно автомобилите да бъдат временно ограничени по следните улици:

* ул. „Тодор Александров” до бул. „Васил Левски” (кръгово кръстовище);

* бул. „Васил Левски” до ул. „Илинден”;

* ул. „Илинден” до ул. „Марица”;

* ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов”;

* ул. „Иван Михайлов” до кръговото кръстовище с ул. „Владо Черноземски”;

* ул. „Владо Черноземски” до бул. „Св.св. Кирил и Методий” при ІІІ ОУ „Димитър Талев” (кръгово кръстовище);

* бул. „Св.св. Кирил и Методий” до хотел „Ален мак”;

* кръстовището, образувано от ул. „Братя Миладинови” и ул. „Д-р Христо Татарчев”.