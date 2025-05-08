Днес е голям празник!

На 8 май честваме паметта на свети апостол и евангелист Йоан Богослов и на преподобни Арсений Велики.

Успението на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, възлюбен Христов ученик и довереник, се празнува на 26 септември, а на 8 май се споменава честният прах, целебно изхождащ от гроба му.

Когато свети Йоан Богослов доживял 100-годишна възраст, след като много се потрудил за благовестието Христово, заедно със седем свои ученици отишъл в град Ефес и им заповядал да изкопаят кръстообразен гроб, в който се подготвил да умре, като легнал в него още жив, четем в житието му.





