Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат…

На 16 ноември православните християни почитат свети Матей – един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос и автор на първото канонично Евангелие в Новия завет. Денят е свързан с богата духовна символика, а в българските традиции се преплитат религиозно почитание, народни вярвания и обичаи, съхранени през вековете.

Кой е свети Матей: от митаря до апостола

Свети Матей, известен още като Левий, е роден в Галилея. Първоначално работи като митар – събирач на данъци за Римската империя, професия, която по онова време се смята за греховна и презирана. Но според Евангелието неговият живот се променя мигновено, когато Христос му казва: „Върви след Мене“. Матей става един от най-приближените ученици на Спасителя.

След Възнесението на Христос апостол Матей проповядва в Юдея и други области на Изтока, разпространявайки християнската вяра. На него се приписва Първото евангелие, написано на арaмейски език и преведено по-късно на гръцки. Неговият текст акцентира върху думите на Христос, пророчествата и законите на Божието царство.

Според преданието Матей приема мъченическа смърт, след като отказва да принесе жертва на езически богове.

Традиции и вярвания в България на деня на св. Матей

В българския народен календар 16 ноември е свързан с настъпването на истинската късна есен. Макар да не е един от най-големите народни празници, денят носи определени поверия и обичаи:

Ден за вътрешен мир и прошка – тъй като Матей е символ на духовното преобразяване, от грешник към ученик на Христос, денят се смята за подходящ да се помисли за промяна на лоши навици, помиряване и търсене на спокойствие в дома.

Почит към домашното огнище – някъде все още се пази поверие, че на Матей „огънят не бива да гасне“, защото символизира светлината на Евангелието. В миналото жените поддържали огъня в огнището през целия ден като знак за благополучие през зимата.

Защита от болести през студения сезон – по традиция се е смятало, че св. Матей „заключва есента и отваря зимата“. Хората палели свещи в църква и се молели за здраве, защото започват студените месеци, когато болестите зачестяват.

Домашни събирания и постни ястия – тъй като денят попада в периода на Коледните пости (които започват на 15 ноември), трапезата е постна – фасул, варена царевица, зелеви сарми, тиква на фурна. Вярвало се е, че който спази поста на св. Матей, ще има здраве и плодородие в дома си.

Кой празнува имен ден на 16 ноември

На деня на свети апостол и евангелист Матей имен ден имат: Матей, Матейна / Матейка, Матея, Матео, Мати, Матю

Името Матей произлиза от еврейското „Матитай“ – „Дар от Бога“, което подсилва смисъла на празника като ден на духовна благодат и надежда.