Днес е ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“

Днес 30 октомври, от 8 до 18 ч. – ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“.

Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. Временната промяна в организация на движението е за изграждането на предавателна станция на мобилен оператор в района на съоръжението.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.



Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.