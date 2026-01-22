Днес е последният срок за регистрации на партиите, възнамеряващи да оглавят с. Бараково, с. Габрене и с. Блажиево, специалистите в ОИК първи с европейско заплащане – 1200 евро за 2 тура

Днес е последният срок, в който партиите трябва да се регистрират за участие в предсрочните кметски избори в с. Бараково, община Кочериново. Провеждането им се наложи след смъртта на кмета Стойчо Стойчев. До вчера регистрации за вота, насрочен за 22 февруари, бяха получили ПП-ДБ и „Възраждане“.

Избори на същата дата ще се проведат и в петричкото с. Габрене, чиято кметица Дафина Пецева миналото лято хвърли оставка заради невъзможност да се справи с безводието, липсата на поддръжка и застоя на населеното място. Тук ОИК в Петрич до момента е взела само едно решение – за определяне номера на избирателната секция в Клуба на пенсионера, където ще се гласува. ЦИК обаче вече допусна за участие в частичните местни избори в Габрене партия ССД.

Третото място в Югозапада, в което следващия месец ще има избори, е с. Блажиево в кюстендилската община Бобошево. Кметът Пламен Караканов почина миналия ноември по време на празненство за рождения ден на съпругата му. За участие в изборите тук регистрация поиска и получи „Синя България“ на Петър Москов.

Крайният срок за регистрация на инициативни комитети, партии, коалиции и местни коалиции за участие в частичните избори изтича днес в 16.00 часа. Затова още не е ясно доколко ще бъде оспорват вотът в трите села, защото големите партии вече имат регистрация в ЦИК за участие в частичния вот във всичките 8 български села, чиито кметски постове са без титуляри, но трябва да го направят и в съответните ОИК. Ясни обаче са възнагражденията на участващите в изборния процес, които ще са първите в историята на България в евро. Напримерпреброителят за компютърната обработка в изчислителния пункт към всяка ОИК, който ще бъде ангажиран с поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 22 февруари 2026 г. частични избори, ще получи за първи тур по 809.89 евро в Петрич и Кочериново, и 846.70 евро в Бобошево, а при провеждане на евентуален втори тур възнагражденията им, които са за сметка на общинския бюджет, ще бъдат по 353.40 евро.

Това са последните местни избори, насрочени от президента в оставка Румен Радев. На 8 януари ЦИК му предложи да насрочи избор за кмет на невестинското с. Лиляч, след като местната ОИК обяви мястото за вакантно поради напускане по здравословни причини на кметицата Райна Петрова, но изборите ще бъдат насрочени от бъдещия президент Илияна Йотова.

ВАНЯ СИМЕОНОВА