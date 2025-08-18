Днес е публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Благоевград

Днес от 18.00 часа зала „22 септември“ в ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 година.

Ето и дневния ред на обсъждането:

1. Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 година.

2. Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.

3. Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2024 година.





