Днес е публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Благоевград

Днес от 18.00 часа зала „22 септември“ в ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 година.

Ето и дневния ред на обсъждането:

1.       Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 година.

2.       Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.

3.       Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2024 година.



