Днес: Трафикът по АМ“Струма“ в района на Марикостиново – в изпреварващата лента

Днес, 22 октомври, от 9 ч. до 17 ч. ще се ограничи движението в активната лента при 163-ти км на АМ „Струма“ в посока София за подмяна на тол камера. Трафикът в участъка в района на с. Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват стриктно пътната сигнализация.

Шофьорите да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.