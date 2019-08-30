Днес, 30 август, жителите и гостите на Благоевград ще могат да се насладят на Лятно кино

Благоевград и Кинематограф вече имат авантюра със зимните ни киновечери, а сега връзката преминава на следващ етап – лятно кино под звездите пред Операта! Благоевград и Кинематограф ще танцуват танца си на площад Македония под формата на прожекции на най-новите и добри къси български и чуждестранни филми в жанра на късото кино през Август и Септември. Преоткрийте благоевградските вечери с чашка култура на открито и я споделете с други любители на младото ни филмово изкуство. Прожекции ще има и през септември, като първата за месеца ще е на 3, вторник.

Заповядайте, тази вечер (30 август) в 21:00 часа, среща под звездите!

Вход свободен!

Програма на прожекциите:

30.08.2019 г.

21:00 ч.

Нова българска анимация:

1. СИВО-Режисьор: Иван Русев | България | 2005

2. FLUTTER-Режисьор: Владимир Тодоров | България | 2016

3. ЗАРАДИ МАМА-Режисьор: Антоанета Четрафилова | България | 2013

4. ЩАСТИЕ-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017

5. КРЪВТА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2012

6. СИВО И СИВО-Режисьор: Борислав Ингилизов | България | 2012

7. ПОРТАЛИ-Режисьори: Симеон Сокеров, Виктор Мъжлеков | България | 2013

8. 20 РИТНИКА-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017

9. ИМИТАТОР-Режисьор: Дани Лазаров | България | 2012

10. МИКРОРАЙОН-Режисьор: Ивелина Иванова | България | 2017

11. ЖАР ПТИЦА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2017

12. МАЛОУМНОТО ДЕТЕ-Режисьор: Анимитър | България | 2017

13. ВЪЛШЕБНИЯТ СЛАДКИШ НА ЛЕЛКА БРЕЛКА-Режисьори: Димитър Димитров, Свилен Димитров | България | 2014

03.09.2019 г.

20:30 ч.

1. ЗЕВС-Режисьор: Павел Веснаков | България | 2015

2. БАТМОБИЛ-Режисьор: Деян Барарев | България | 2016

3. THE ARTIST-Режисьор: Джонас Гримас | Швеция | 1987

4. THE SMOKE-Режисьор: Иван Плечев | Русия | 2017-

5. СИНЪТ-Режисьор: Христо Симеонов | България | 2015

13.09.2019 г.

20:30 ч.

1. ДОБРИ-Режисьор: Орлин Милчев | България | 2016

2. ОБИР-Режисьор: Мария Николова | България | 2017

3. НА ЧЕРВЕНО-Режисьор: Тома Вашаров | България | 2016

4. 10 МЕТРА И НЕЩО-Режисьор: Йордан Михайловски | България | 2019

5. THE ROAD FROM KARAKOL-Режисьор: Фиц Кахал | САЩ | 2013

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