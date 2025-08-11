Дни преди Голяма Богородица! Откраднаха 5 агнета от кошара на 76-г. Ив. Христов в с. Катунци

Дни преди най-големия християнски празник Голяма Богородица кражбите на агнета започнаха. От кошарата на 76-годишния Иван Христов от с. Катунци са откраднати 5 агнета. Той затворил кошарата си към 19.00 ч. на 9 август, в която имало 15 овце и 7 агнета. На следващата сутрин, 10 август, около 07.00 ч., когато отишъл, установил, че 5 агнета липсват.

Всяка година по това време крадците се активират, обикалят малките населени места и извършват кражби на агнета. Фермерите, които отглеждат по-големи стада, оставят овчарите да спят в близост до фермата с цел опазване на стадото от кражби. В момента агнетата са по над 25 килограма, а живото тегло се продава на цена от 12 лв. за килограм. При това положение потърпевшият Илия Костадинов е загубил около 2000 лв.

Не само в община Сандански, а и в общините Кресна и Струмяни кражбите на домашни животни преди Голяма Богородица вече са факт, а потърпевшите стопани са обезверени, тъй като често извършителите остават ненаказани.

Това е първата кражбата на агнета, регистрирана на територията на община Сандански за месец август тази година. „И дано да е последната” – казва фермерът Христо Цветков от Сандански. Той коментира, че през нощта овчарят му е при кошарата и пази животните, за да не се стигне до кражба.

ЛИДИЯ МАНЕВА





