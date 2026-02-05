Дни след закриването й КПК спечели първото си дело! ВАС потвърди санкция от 24 425,86 лв. на ексдиректора на регионалното депо в Разлог П. Белчев

Комисията за противодействие на корупцията спечели първото си дело след официалното й закриване преди дни и то е свързано с Разлог. Завчера Върховен административен съд потвърди без право на обжалване акта на комисията, с който през ноември 2024 г. бе установен конфликт на интереси при бившия директор на Общинско предприятие „Регионално депо – Разлог“ Петър Белчев. Заради издавани на негово име заповеди за извънреден труд и допълнително материално стимулиране Белчев бе осъден на 24 425,86 лева – две глоби от по 5000 лева и получените от него нетни дневни възнаграждения, които трябва да бъдат възстановени в касата на община Разлог. Заповедите са десетки и касаят периода от юни 2021 до освобождаването му от поста през ноември 2023 г.

Казусът стигна във ВАС, защото Административен съд – Благоевград отмени решението на КПК като немотивирано и комисията го обжалва на последна инстанция.

Пред съдебния състав Белчев поддържаше тезата, че си е подписвал заповеди за извънреден труд „със знанието на кмета“, че не е направил нищо на своя глава, както и че този труд е бил обективно необходим с оглед ограничения капацитет на депото, изискващ постоянно разстилане и уплътняване на приетите отпадъци. ВАС не възприе доводите му и прецени, че решението на КПК е мотивирано, законосъобразно и трябва да бъде изпълнено.

Освен че трябва да плати цялата сума, от последна инстанция към задължението на Петър Белчев е прибавена още сумата от 138,05 евро, които трябва на плати на КПК.

ВАНЯ СИМЕОНОВА