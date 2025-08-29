Добрата новина! В благоевградското 3 ОУ преминават на едносменен режим с промяна в дневното разписание и освобождаването на класна стая

От началото на новата учебна година, и по- точно от 16.09., преминаваме към едносменен режим на обучение. Новината съобщи за „Струма“ новият директор на благоевградското 3 ОУ Васил Чолаков. Той коментира, че досега в 70-годишната история на училището винаги се е учило на две смени с ротация за първия и втория срок. Така например за втория срок на изминалата учебна 2024/25 г. първа смяна са били учениците от 1, 5, 6, 7 клас, а 2, 3, 4 – следобед.

„Учениците от прогимназиалния етап започваха в 7:30 и общо взето голяма част спяха първия час или закъсняваха”, обобщи В. Чолаков и допълни, че за новата учебна година е направено и ново дневно разписание.

Така 4-те паралелки с първокласници ще започват в 8:30 и ще влизат от входа към полицията. Останалите ученици /2-7 клас/ ще са от 8 часа. Учебните занятия ще са до 13:30, след което ще се провежда занималнята, или т. нар. целодневна организация на учебния ден.

Наред с новия график, образно казано, пространство се освобождава и след като четвъртокласниците на 2 ОУ няма да ползват стая в сградата на 3 ОУ за занималня. Те се местят в 5 СУ и така за пръв път в историята на 3 ОУ всичките 28 паралелки с ученици ще учат в една смяна – само сутрин.

Коментирайки темата, директорът отбеляза, че не той е „измислил топлата вода“ и заслугата далеч не е негова. Факт е обаче, че въпросът за едносменния режим е бил първа точка в концепцията за развитието на образователната институция, която Чолаков разработи и представи по време на конкурса за директор.

„Мисля, че преминаването на едносменен режим е добра новина както за учениците, така и за родителите, и за колегите“, заключи директорът на 3 ОУ.

А иначе за едносменен режим се заговори още през 2017 г., или малко след влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование. Тогава от МОН се амбицираха и дори поставиха срок – до 2021 година учениците във всички училища в страната да учат само сутрин. Разбира се, това не се случи за 4 години, но поетапно, с пристроявания и достроявания на много места целта беше постигната. Така например в най-голямото средно училище в областа – 7 СУ „Кузман Шапкарев“, бе построен нов корпус и от втория срок на миналата учебна година всичките 40 паралелки с над 930 ученици преминаха на едносменен режим. Преди това към учебни часове само сутрин преминаха и от 5 СУ, СУИЧЕ, Професионалната гимназия по икономика, Професионалната гимназия по строителство и архитектура. В момента във 2 ОУ също се изгражда нов корпус със 7 класни стаи. Като се вземат предвид думите на директора на 3 ОУ Васил Чолаков, то в Благоевград през новата учебна година на две смени ще учат само в Националната хуманитарна гимназия и помещаващите се в една сграда Езикова и Математическа гимназия.

