ДОБРАТА НОВИНА! С началото на втория учебен срок – 3 февруари, учениците и учителите на 2 ОУ влизат в обновената сграда, преминават на едносменен режим /ОБНОВЕНО/

С началото на втория учебен срок – вторник /3 февруари/, учениците и учителите на Второ ОУ влизат в обновената сграда на училището. Новината съобщи за „Струма“ директорът Милена Ковачева, а малко по-късно на заседание на Общински съвет – Благоевград кметът Методи Байкушев обяви, че вече е издаден Акт 16 за въвеждане в експлоатация.

Припомняме, че през месец октомври 2024 г. започнаха мащабни дейности по цялостното реновиране на училищната сграда и изграждането на две пристройки със седем класни стаи, столова, закрита спортна зала, фотоволтаична инсталация, нова дограма, цялостна подмяна на отоплителна система… на обща стойност 4 382 793,45 лв.

Във връзка с това бе направено разпределение, като от Националната хуманитарна гимназия приеха трите паралелки с първокласници. Учениците от прогимназиалния етап с отидоха втора смяна в Гимназията по строителство, четвъртокласниците – в V СУ, а останалите ученици са в Колежа по туризъм. Крайният срок за изпълнението на проекта е месец май 2026 г. Имайки предвид, че строителите работиха на „максимални обороти“, включително и през почивните дни, се очакваше дейностите да приключат по-рано.

Част от строителите на излизане от 2 ОУ Моменти от огледа на комисията и „заседанието“ в учителската стая Директорът М. Ковачева /в средата/ с изпълнителя В. Амзов и Г. Параскова от община Благоевград Част от обновената среда във 2 ОУ

Така днес малко преди 10 часа в сградата влезе т.нар. „голяма комисия“, включваща над 15 представители на различните инстуции, имащи отношение към проекта и дейностите. В продължение на около час бе извършван цялостен оглед, след което специалистите се събраха в новата учителска стая на третия етаж.

Малко по-късно стана ясно, че приемателна комисия от Регионална дирекция за държавен строителен контрол приема изцяло обновената и разширена сграда на II ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград и издава Акт 16, с което официално приключва мащабният ремонт. Самият протокол е с обем от 40 страници, като експерти от стоителния контрол останаха на място, за да го финализират и изпринтят в 5 екземпляра.

Като част от създадената организация, на ул. „Ст. Стамолов” е поставен знак, указващ интервалите за безплатен престой

„От началото на втория учебен срок се връщаме тук, в обновената сграда“, каза Милена Ковачева и уточни, че в унисон с една от целите на новия корпус преминават на едносменен режим, т.е. учениците, които към момента са 500, ще учат само сутрин. Съгласно дневното разписание първи и втори клас ще започват в 8:15ч. , а останалите /3-7 клас/ – от 8:00.

Междувременно от община Благоевград съобщиха, че са предприети мерки и е създадена организация за безопасно пристигане и тръгване от училище. Определени са паркоместа, на които в часовите интервали от 07:30 до 08:30 ч. и от 17:00 до 18:30 ч. няма да се заплаща такса за платено паркиране, в тези часове е разрешено единствено кратковременно спиране на моторни превозни средства с цел качване и слизане на учениците. Извън посочените часови диапазони за същите паркоместа важат общите правила за платено паркиране и престой.

Във връзка с извършеното мащабно реиновиране и новия корпус директорът на 2 ОУ уточни, че както и досега, училището остава 21-класно. Съществуващият СТЕМ център е надграден, вече е с 5 кабинета, обособени в център по природни науки, изледвания и иновации, и вече е СТЕАМ, т.е. наред с наука, технологии, инженерството и математика, е включено и изкуство. Милена Ковачева коментира и че няма да завишат приема, още повече че целта е учениците да се чувстват комфортно, както и физическата среда, която действително е впечатляваща, да отговаря на най-високите изисквания и стандарти.

Предстои обновената сградата да бъде официално открита, като това ще се случи на по-късен етап.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА