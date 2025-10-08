Добрев: Примерът на Благоевград показва как общинска фирма може да реши проблема с боклука

„Коментарът на СДС по повод президента ми е много сталинистки. Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Аз не знам с тази абревиатура „Съюз на демократичните сили“, къде отиде демокрацията“. Това заяви пред журналисти в парламента зам. председателя на ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Кирил Добрев. Той припомни, че в Конституцията пише, че всеки български гражданин може да избира и да бъде избиран. „Добре, че поне в тази част, тези „конституционалисти“ не промениха Конституцията, така че всеки има право да участва в изборите. На всички нови играчи ще пожелая успех“, категоричен бе той.



По повод на очакваната президентска партия Кирил Добрев коментира, че за това се говори от две години. „Румен Радев сме го издигали два пъти, аз съм участвал в двете негови кампании. Дали ще да направи партия или не, зависи единствено и само от неговото решение“, зави социалистът.



Помолен да коментира кризата с боклука в София Добрев каза: „Ако софиянци бяха направили правилния избор в лицето на Ваня Григорова, днес щеше да има силна общинска фирма, която да се справи с темата с боклука и нямаше да говорим нито за обществени поръчки, нито за пари, които да излизат от джоба на софиянци“. Той припомни, че такъв пример е имало в община Благоевград, общинска фирма, създадена от Костадин Паскалев, която до ден днешен работи и се справя прекрасно с боклука в Благоевград. „Цялата кампания на БСП беше върху това да се изгради силен общински потенциал и капацитет, с който софиянци да не плащат излишни пари“, каза още той.