Добрич въведе противоепидемични мерки

От днес учениците в Добрич минават на дистанционно обучение, а в региона влизат в сила още редица мерки срещу разпространението на грипа. Областният оперативен щаб взе това решение в четвъртък заради високия брой заболели. Само за седмица те се увеличиха двойно – от 7 на 14%.

Сред мерките са ограничаване на свижданията, филтър на пациентите в болниците и препоръка за носене на маски на определени места.

Трансферът от редовна към дистанционна форма на обучение не е нещо ново за ОУ „Христо Ботев” в Добрич. Според Красимира Георгиева, директор на учебното заведение, учителите се справят добре с процеса и няма притеснения като ръководството провежда анализ на отсъстващите – само за седмица те са нараснали с 10%, предава Нова.

Днес се очаква Националният център по заразни и паразитни болести да обобщи данните за изминалата седмица, спрямо които и други областни щабове ще трябва да решат дали се налага предприемане на мерки срещу разпространението на инфекцията.

137 достигна забоеваемостта на 10 000 души, по данни на Националния център по заразни и паразитни болести, от преди час. Най-много заболели са регистрирани в Габрово, следвани от Бургас и Варна. Най-ниска е заболеваемостта в Разград и София-град – под 100 на 10 хиляди.