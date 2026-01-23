Добрич няма да удължава грипната епидемия. През последната седмица се отчита спад на заболеваемостта, която за областта е 138,01 на 10 000 души население. От 26 януари РЗИ възстановява всички преустановени дейности. Учениците се връщат в клас, а здравните заведения влизат в обичайния си режим на работа.

Припомняме, че в общината официално обявиха грипна епидемия за периода 19–25 януари.

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели от грип в редица райони, включително Силистра, Бургас, Хасково, Ямбол, Перник и София–област, които са в предепидемична обстановка с нарастващи инфекции, макар официална епидемия там да не е обявена към тази дата.