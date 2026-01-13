ДОБРИЯТ ПРИМЕР! Под мотото „От селото за селото“ в Падеш събраха 5055 лв. от обиколката с Богоявленския кръст

С общи усилия жителите превръщат пространството зад кметството в уютно кътче за отдих

Обединени от каузата „От селото за селото“, в Падеш събраха 5055,10 лв. (2585 евро) от обиколката с Богоявленския кръст, състояла се на 10.01. /събота/, а парите, както съобщи кметът Александър Стаменов, ще бъдат изразходвани за облагородяването на населеното място. Самата инициатива започва преди три години, когато Ал. Стаменов става управник на Падеш.

„Тогава се допитах до хората от какво имат нужда и искат да се направи. Така с парите от кръста бяха ремонтирани обществените тоалетни“, сподели кметът. Миналата година с помощта на общината, дарители и фирми са събрани 4624 лв. и започва облагородяването на мястото зад кметството. На Фейсбук страницата на Падеш е качен и подробен отчет за изразходването на парите – за фиданки, винкели и греди за пейки, услуги с комбиниран багер, пясък и бетон… В средата на месец ноември е проведена и акция с участието на множество доброволци. Излят е бетон и са оформени алеи, а мястото постепенно се превръща в уютно кътче за отдих, което след време ще радва всички. Междувременно стартират и дейности по преобразяването на още едно пространство, наречено „градинката“, като е изготвен проект за присъединяване на ВиК.

Моменти от дейностите по облагородяването на пространството зад кметството

Тази година традицията отново е спазена. В рутиала на Богоявление участват мъже от селото начело с кмета и всички заедно нагазват в местната река Лещенска. Кръстът е изваден от Кирил Огнянски, като обединението около общата идея продължава.

„За самия кръст нямаше предварителен сценарий и късмета споходи Кирил, а и това е за здраве. А иначе преди това разговаряхме и всички изразихме готовност със събраните средства да продължим инициативата“, сподели Ал. Стаменов.

Мъжете начело с кмета Ал. Стаменов по време на ритуала за Богоявление и обиколката с кръста

Така предстои в реновираното пространство да бъде поставена чешма, фитнес уреди… и да продължи модернизацията на градинката, а основното желание на хората е Падеш да се превърне в още по-прекрасно място.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА