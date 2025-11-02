Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са межде 4 и 6 градуса във високите части на планините. Времето е ясно, с много слаби ветрове във високите части.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, съобщиха още от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) времето в планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.