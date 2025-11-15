Доброволци засадиха Гора на спомените край брезнишкото село Бабица

Инициативата е насочена към подкрепа на семействата, загубили деца.Теренът, където ще израсне бъдещата гора, е подбран съвместно с ДГС – Брезник и Югозападното държавно предприятие. Върху него бяха засадени над 2000 дръвчета от вида дъб, бор, акация и бреза.

„Тук е залесявано. Има малък процент на непрехващаемост. Сега с тази инициатива ще подпълним процента, който е изсъхнал”, каза Катя Пашова от Горското стопанство в Брезник.

Гората на спомените е съвместна инициатива на „Гората. бг”, фондация „Даная” и сдружение „Заедно срещу саркома“.

„И тя дава началото на нещо много по- важно и нещо много по- голямо. Дава началото на психологическа подкрепа на родители, които са загубили децата си. Които са ги загубили без време – без значение дали по пътищата, дали вследствие на някакво заболяване и т.н. Надявам се, след време, след две, три, пет години тук да има хубави, високи дървета. След десет, петнадесет, двадесет години да има гора и да могат родителите и други хора да се разхождат тук, да се почувстват по- добре и да видят, че това е кръговратът на живота. Животът продължава с всичко, което остава след нас”. каза Никола Рахнев от „Гората бг”.

В акцията се включиха над 200 доброволци, сред тях и родители, загубили децата си.