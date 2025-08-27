ДОБРОТО Е ЗАРАЗНО! Стотици откликнаха на призива за помощ, събраха над 139 000 лв. за протеза на 22-годишния Христо Иванов от Благоевград

Средствата от предстоящото благотворително бягане в негова подкрепа ще бъдат пренасочени към Валентина от Симитли

22-годишният Христо Иванов от Благоевград, който загуби крака си вследствие на остеосарком, вече има шанс за по-пълноценен живот, след като необходимите средства за високотехнологична протеза вече са събрани, съобщи младият мъж в социалните мрежи и благодари на всички, които са се включили в каузата.

Сумата бе събрана чрез поредица от благотворителни инициативи, а стотици откликнаха на призива за помощ по различни начини.

„Искам от сърце да благодаря на всички, които откликнаха и подадоха ръка в моята кампания за набиране на средства за протеза. Благодарение на вашата добрина, съпричастност и щедрост успяхме да съберем необходимата сума. Тази подкрепа е не само финансова, но и огромна морална сила за мен – доказахте, че когато хората се обединят, чудесата са възможни. Вие ми дарихте надежда, увереност и шанс за по-пълноценен живот“, каза Христо.

Той обяви още, че предстоящото благотворително бягане, организирано в негова подкрепа, ще се състои, но средствата от него ще бъдат пренасочени към Валентина от Симитли. Това решение предизвика вълна от одобрение и емоционални реакции в социалните мрежи. Много от дарителите го поздравиха за силата и щедростта му.

Благотворителното събитие ще се проведе на 31 август от 10:00 ч. пред чешмата в началото на алеята към парк Бачиново. Участниците ще пробягат трикилометров маршрут около езерото в парка. Христо ще бъде сред тях.

Оставащите средства от дарителските кутии също ще бъдат насочени към други каузи.





