Довършването на Дома на покойника в Банско зацикли, двамата участници отстранени от поръчката

Довършването на дългоочаквания от банскалии Дом на покойника в гробищния парк, до църквата „Успение Богородично“, се отлага. Едноетажната сграда със застроена площ около 270 кв.м, която ще разполага със зала за поклонение и помен, стая за персонал, две стаи за покойника, хладилно помещение и гараж за катафалка със стая за шофьора, всъщност е готова на ниво груб строеж. Договор за строежа й бе подписан през декември 2023 г. от кмета на общината Стойчо Баненски и фирмата изпълнител „Градив 77“ ЕООД на Евгени Тодоров от Самоков, която спечели обществената поръчка. Строежът бе изпълнен в срок, но вторият етап от проекта зацикли, и то не поради липса на пари – необходимите 88 111 лв. без ДДС са налични, а поради невъзможност да бъде избран изпълнител за довършването.

В срока за кандидатстване оферти в общината подадоха 2 фирми – същата „Градив 77“ ЕООД, която изпълни първия етап от строежа, и популярният вечен участник в обществените поръчки на Югозапада – русенската „Ник строй 2000“ ЕООД на Николай Колев. И двете фирми преодоляха цедката на комисията по отношение на техническите предложения, но се оказа, че техническото предложение на „Градив 77“ било изготвено от външен човек – Трайчо Стоянов Трайков, управител на фирма „Гарантстрой-Трайков 96“ ЕООД, а русенската фирма пратила оферта с текстове, нямащи нищо общо с поръчката – например в тях се говорело за стари сгради, които трябва да се изчистят от мухъл, описани били мерки, при които „с добро планиране и стриктно спазване изискванията на МЗ може да се избегне развитие на болестта Covid-19“, и т.н. По тези причини и двете фирми бяха отстранени от процедурата.

Работата по сградата включва завършване на фасадата с топлоизолационна система и мазилка, монтаж на входни врати, изграждане на отводнителна система за покрива чрез улуци и водосточни тръби, както и монтиране на мълниезащитна инсталация. Има и съпътстващи монтажни и довършителни работи. Нова обществена поръчка за избор на изпълнител обаче още не е обявена, поради което със сигурност довършването на Дома на покойника ще стане най-рано догодина.

ВАНЯ СИМЕОНОВА