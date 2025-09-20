Топ теми

Докато почива в Кресна, Десподов си татуира криле

Татуираха гърба на петкратния Футболист №1 на България Кирил Десподов. Кадри от процедурата по изрисуването на тялото му се появиха на Инстаграм страницата на самия татуист.

Капитанът на българския национален отбор е решил да си изобрази нещо като криле на гърба. За целта е поканил един от най-добрите майстори на татуировките, който се ползва с отлично реноме – Жельо Йотов. Специалистът пристига специално в дома на Десподов в Кресна. На снимките крилото е седнал на стол, гол до кръста.

Очевидно българинът е получил повече дни за почивка от своя клубен отбор ПАОК (Солун) и прекарва времето си в своята къща в родния си град. Припомняме, че в момента Кирил Десподов се лекува от контузия, заради която пропусна световните квалификации с Испания и Грузия, загубени с по 0:3. Според последните съобщения той има разтежение на бедрен мускул и ще бъде извън терените за около 20 дни.

Именно този период атакуващият футболист е избрал, за да разкраси допълнително атлетичното си тяло. До момента той имаше татуировки на едното си рамо и на двете си ръце. „Благодаря за гостоприемството и доверието, братко! Радвам се, че се видяхме отново!“, пише татуистът. Десподов явно е доволен от произведението на гърба си и отговаря: „Топ“.

От кадрите си вижда, че в дома си футболистът има витрина, в която е изложил всички свои индивидуални призове, както и наградите за най-добър играч в мачовете от Първа лига. Освен това има дубликати на купите, които отборите му са печелили. На стената е окачен и негов голям портрет, на който Кирил позира с наградата си за Футболист на годината, която той печели неизменно в последните четири години. В средата на огромното помещение е поставена и билярдна маса, както и щеки. Очевидно Десподов обича да разпуска в свободното си време с този спорт. Той е много близък със своя брат Димитър и двамата често си организират турнири по билярд вкъщи.

Гръцкият ПАОК обяви, че Десподов не е тренирал на базата на отбора в Неа Месемврия и няма да пътува за Атина. Черно-белите отидоха до столицата с чартър, а след това с автобус около 80 км до Левадия, където играха за Купата на Гърция срещу местния „Левадиакос“. Според медицинското заключение българският нападател ще тренира по специална програма до края на месеца.




