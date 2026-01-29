Доклад при областния управител: Въвеждането на еврото в област Благоевград протича без напрежение и съществени нарушения

Директорът на ОДМВР-Благоевград ст. комисар Даниел Димитров информира, че в ОДМВР- Благоевград е създадена организация за провеждане на работни срещи по места с представители на „Български пощи“ ЕАД, банкови и други финансови институции, срещи с неправителствени организации, кметове и кметски наместници на населени места, срещи с охранителни фирми, осъществяващи охранителна дейност по ЗЧОД и провеждане на разяснителни кампании, някои съвместно с МФ и КЗП.

На провежданите срещи е разяснено, че сигнали за измами при обмяна на валута и за прокарани в обращение фалшиви пари могат да се подават на интернет страницата на ОДМВР-Благоевград, на e-mail: [email protected], на тел 112, както и на сайта на Министерство на вътрешните работи: www.mvr.bg.

Създадена е и организация при изплащане на пенсиите, служители на реда да бъдат около банковите клонове и пощенски станции.

От ТД „Национална сигурност“- Благоевград съобщиха, че по отношение на финансово-кредитната и банкова система се наблюдава напрежение, свързано с обмена на монети в банките и създаване на опашки.

От Областна пощенска станция- Благоевград отчитат, че въпреки информационната кампания на всички институции, все още много хора подават заявки, защото не са разбрали, че до 30 юни 2026 г. всеки може безплатно да обменя левове в евро във всяка банка или офис на „Български пощи“ по официалния курс.

От НАП в периода 19.01. до 27.01. във връзка със закона за еврото са извършени общо 634 бр. проверки на територията на ОД София, от които 250 са на територията на област Благоевград. Общо установените нарушения по Закона за въвеждане на еврото в Република България са 58 бр., от които 20 бр. в област Благоевград. Съставени са 51 акта, от които 17 в област Благоевград. Общо издадени наказателни постановления – 15 броя.

Гл. инспектор Николай Райков от КЗП съобщи, че в момента тече кампания, свързана с проверки в аптечната мрежа. Според думите му завишенията в цените се дължат на по-високата доставна цена. Като цяло постъпилите жалби в КЗП за повишаване на цените намаляват.

Относно поскъпването на купоните за храна в някои училищата, стана ясно, че търговските дружества са обосновали завишението с поскъпването на хранителните продукти, вдигането на минималната работна заплата и разходите за ел. енергия.

Директорът на Териториално поделение на НОИ- Илиан Георгиев съобщи, че са готови за изплащането на пенсиите от 7 февруари и дейностите вървят по график.

Представителите на общините докладваха, че в общинските администрации няма постъпили сигнали за нарушения.

Следващото заседание е насрочено за 05.02.2026 г.