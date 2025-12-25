Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година

Снеговалежът, който започна днес, се очаква да продължи през целия ден в Западна и Централна България, както и в предпланинските области. Най-значителна снежна покривка ще се образува в Северозападна България – в областите Видин и Монтана, както и в Предбалкана.

По-късно през деня може да се очакват и по-големите проблеми, свързани с електрозахранването и ситуацията по пътищата, тъй като ще се натрупа повече сняг.

След това предстои студено време с предпоставки за заледявания и поледици.

В петък не се очакват снеговалежи, освен в ранните часове тук-там в Рило-Родопската област. Облачността ще е променлива, с локални кратки слънчеви разкъсвания следобед. Температурите призори ще паднат до минус 6 – минус 7 градуса в Северна България. В топлите часове термометрите ще се движат от 0 до 5.

Предстоящите почивни дни ще са с динамична облачност. В събота през деня тя ще се разкъсва до слънчево, а в неделя ще е с временни увеличения в светлата част на денонощието с възможни снеговалежи, по-съществени около Централна Стара планина.

Ще духат силни ветрове от Запад-Северозапад, с особено мощни пориви в Западна и Северна България, както и по южните склонове на Стара планина. Дневните температури и през двата дни ще са в интервала от 1 до 6 градуса с усещане за студено зимно време.

Ранните прогнози за дните около Нова година обещават променлива облачност, с чести разкъсвания. В самия край на годината са възможни локални кратки снеговалежи, най-вече по планините и в Лудогорието. Ще се задържи студено – сутрин в местата с минимална облачност до минус 7 – минус 8, денем в интервала 1-6 градуса.Нова телевизия