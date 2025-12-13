Докторант от Правно-историческия факултет на ЮЗУ с първа награда от национален конкурс

Евелина Митрева, докторант в Правно-историческия факултет на Югозападния университет в Благоевград, заслужи първа награда от национален конкурс за студентско творчество „Георги Черняков – 2025“. В тазгодишното единадесето издание на конкурса се включиха общо 78 автори, пишещи в различни жанрове: 48 поети, 24 белетристи и шестима хумористи. Те са представители на 11 университета – студенти и докторанти до 40-годишна възраст.

Е. Митрева, докторант в катедра „Връзки с обществеността“ с научен ръководител доц. д-р Гергана Георгиева, бе отличена в категория за поезия с две стихотворения – „До края на света“ и„Благодаря“.

На церемонията по награждаването в Националния студентски дом присъстваха над 50 писатели, студенти и журналисти. Наградите за поезия бяха връчени от Боян Ангелов – председател на журито и на Съюза на българските писатели.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА