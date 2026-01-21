Докторант от ЮЗУ „Неофит Рилски“ сред финалистите в национален конкурс за стипендия на изявени млади учени

Докторантът от катедра „Кинезитерапия“ към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт на Югозападния университет в Благоевград Иван Михайлов беше сред финалистите в конкурса за годишната докторантска стипендия на фондация „Карол Знание“, която се връчва от 2012 г. с цел насърчаване на млади учени с изявен научноизследователски потенциал.

В тазгодишното издание на конкурса за място на финала се състезаваха докторанти от Софийския университет, Института по информационни и комуникационни технологии, Института по молекулярна биология, Националния природонаучен музей, Института по микробиология – БАН, Минно-геоложкия, Лесотехническия университет, Медицинскитe университети в София, Пловдив, Варна, Плевен, Тракийския университет, както и ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Иван Михайлов при представянето на изследването си

Докторантът с научния си ръководител доц. д-р М. Граматикова /сн. 2/ и с останалите трима финалисти в конкурса /сн. 3/



Като редовен докторант Иван Михайлов, чийто научен ръководител е доц. д-р Мария Граматикова, работи върху комплексна методика на кинезитерапия и ерготерапия при деца със специални потребности, и по-конкретно при деца с аутизъм.

Научните му изследвания са насочени към подобряване на двигателните, сензорните и когнитивно-поведенческите умения на децата, както и към подпомагане на тяхната социална адаптация и качеството им на живот.

„За мен беше изключителна чест да бъда сред четиримата финалисти и първият докторант от Югозападния университет, достигнал до финалния етап на конкурса. Това преживяване не беше състезание, а среща на идеи, каузи и хора, вярващи в силата на науката да променя реалността“, сподели Иван Михайлов.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА