Долф Лундгрен с апартамент на „Витошка“ заради българка

Холивудската легенда Долф Лундгрен се оказа… почти наш съгражданин! Екшън звездата от златната ера на екшъните и от „Роки IV“ и поредицата „Непобедимите“ от години минава за чест гост у нас, но истината е далеч по-пикантна – той прекарва половината си време в София, и то не в хотел или скъпа вила край „Бояна“, а в апартамент в стара, красива кооперация точно на „Витошка“.

По информация на източници от киносредите 67-годишният Долф е собственик на жилището вече повече от 15 години. Купил го е в разгара на първата вълна холивудски продукции у нас, когато България се превърна в снимачна площадка за западни екшъни. Оттогава актьорът идва редовно, а кварталът около най-известната пешеходна улица в столицата му е станал като втори дом.

Съседите му, които пазят ревниво тайната, го описват като „много мил и внимателен човек“. „Винаги поздравява, усмихва се, а ако види, че някой възрастен съсед носи тежки торби, се притичва да помогне. Никога не сме очаквали от световна звезда такова човешко отношение“, споделя възрастна дама от входа.

Истината е, че Лундгрен трудно остава незабелязан. С над 190 см ръст и все още впечатляващо мускулесто тяло актьорът веднага се откроява, дори когато се опитва да се „скрие“ в тълпата с бейзболна шапка и слънчеви очила. По-редовните посетители на „Витошка“ вече са го засичали нееднократно – в кафене, в книжарница, в малки ресторантчета, където предпочита да се храни без излишна показност.

Градските легенди обаче разказват и нещо друго – че сърцето на екшън героя e било пленено от българка. Според слуховете Лундгрен имал редовна приятелка в София, с която се виждали всеки път, щом е в България. Мълви се, че тя била значително по-млада от него и била свързана с артистичните среди. Точно тези клюки карат мнозина да подозират, че причината актьорът толкова често да предпочита България пред слънчевите плажове на Лос Анджелис е не само любовта му към страната, но и към конкретна жена. Това продължило до момента, в който актьорът се обвързал с настоящата си съпруга Ема.

Самият Лундгрен никога не е говорил публично за имота си в София, нито за връзки у нас. Официалната версия винаги е била, че пристига само за снимки. Но честотата на тези „снимки“ буди въпроси – актьорът е у нас поне по няколко пъти в годината, а престоят му често продължава седмици.

Едно е сигурно – холивудската звезда вече е част от пейзажа на „Витошка“, а за софиянци се е превърнал в най-необичайния „съсед от входа“.

Долф Лундгрен скоро отново ще снима филм у нас според медийни публикации. Той пак ще сложи боксовите ръкавици, за да възобнови една от големите легенди на спортните екшъни – Иван Драго, може би най-злия враг на Роки Балбоа. За пръв път образът на Иван Драго, игран от Лундгрен, се появи през 1985 г. в „Роки IV". Източник: Ретро.бг








