Домакините от „Пирин“ сред отличниците на международния турнир по стрелба в Благоевград, В. Лечева награди призьорите

Домакините от „Пирин“ се наредиха сред отличниците на международния турнир по спортна стрелба в Благоевград, който се проведе в зала „Скаптопара“. Традиционната проява бе уважена от председателя на българския стрелкови съюз и БОК Весела Лечева, която награди част от призьорите. За поредна година в областния център пристигна и двукратният олимпийски шампион Таню Киряков (Сеул-88, Сидни-2000), но в качеството си на треньор в „Левски“.

Злато на пиринци донесе Виолета Стоянова на пушка при девойките до 18 г., а сред юношите с бронз се окичи Филип Бояджиев (до 18 г.). Съекипникът им Александър Данчов (до 21 г.) спечели сребро в квалификациите и бронз на финала. Упражнението повтори Драгомир Кънев, ала с пневматичен пистолет.

В. Стоянова току-що е получила златното си отличие Др. Кънев бе награден от шефа на БОК В. Лечева Ал. Рангелова и Ал. Данчов се усмихват широко от бронзовото стъпало Моменти от 3-дневната проява в областния център на Пиринска Македония (сн. 5 и 6) сн.6

В. Стоянова и Симеон Йорданов са трети в квалификациите от надпреварата при смесените тимове с пушка, но в мача за бронзовия медал отстъпиха на Ал. Данчов и партньорката му от „Левски“ Александра Рангелова. Зрелищно надстрелване сътвориха и смесените отбори на въздушен пистолет. Там Др. Кънев и Адиел Илиева (АП Спорт) грабнаха златото в квалификациите, изпреварвайки тандемът на „Левски“ Калоян Стаменов и Магдалина Стаменова. Резултатът бе в полза на Кънев и Илиева и на мача за първото място. Турнирът разшири географията си и в него се включиха състезатели на 21 клуба от България, Северна Македония и Гърция.

ИВАН ДЕЛЧЕВ