Домакините от ПК „Сандански“ №1 на III детски турнир „Плувай бързо“

Домакините от ПК „Сандански“ спечелиха купата за първо място в III турнир „Плувай бързо“ за деца от 6 до 12 г., проведен в едноименния курортен център. Втори в отборното класиране се нареди „Вихрен“, а трети е местният „Олимпик“. Дори внезапното застудяване точно за проявата не можа да охлади ентусиазма и емоциите на малките състезатели. При отлична организация и с мощната подкрепа на родителите, малчуганите показаха висок дух и умения в открития басейн, а малко по-големите и опитни плувци дадоха най-доброто от себе си в началото на новата спортно-състезателна година. В проявата се включиха над 350 представители на 10 клуба, сред които бяха благоевградските „Пирин“ и „GD Sport”, както и „Перун-Разлог“.

Състезателите на ПК „Сандански“ с купата Отборите на „Вихрен“ и „Пирин“

ИВАН ДИМИТРОВ