Домакинска загуба спря серията на симитличани

„Септември“ (Сим) записа първо поражение от началото на сезона в Югозападната Трета лига, след като отстъпи у дома с 0:2 на „Ботев“ (Ихт). Двубоят започна добре за футболистите на наставника Спас Стоименов, които създадоха няколко опасни положения. В 15-та мин. Симеон Димитров-Симба центрира към Здравко Карадачки, който стреля с глава, но топката мина покрай гредата. Малко по-късно С. Димитров опита далечен изстрел, а в 30-та мин. и Влади Ласков се пробва от дистанция. В 74-та мин. опитният Борислав Балджийски реализира 25-метров фал за 1:0. Симитличани потърсиха гол, но при контра в 3-та мин. на добавеното време отново Балджийски удвои.

“СЕПТЕМВРИ” (СИМ): Вл. Николов, Янков, Й. Костов (69-Весков), Великов, Михайлов, Косов, Вл. Ласков (82-Ив. Иванов), Попев, Траянов (75-Кючуков), Карадачки (75-Ас. Георгиев), С. Димитров.

„БОТЕВ“ (ИХТ): Дерменджиев, Минчев, Колев, В. Василев, М. Георгиев, Велев, Христов (85-М. Василев), Милованович (28-Н. Маринов), Сливов, Й. Маринов (57-Панталеев), Балджийски ИВАН ДИМИТРОВ





